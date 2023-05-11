Evliya Çelebi'nin izinde fotoğraf ve gezi yazısı yarışmalarına başvurular başladı

2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu'nu ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi'ye atfeden Esenler Belediyesi, Evliya Çelebi'nin İzinde" sloganıyla "Fotoğraf Yarışması" ve "Gezi Yazısı Yarışması"na ev sahipliği yapıyor.

Esenler Belediyesi, 10 ciltlik eseri "Seyahatname" ile Türk'ün ayağının değdiği bütün coğrafyalar başta olmak üzere birçok farklı bölgeye ait gözlemlerini fantastik, mizahi ve bilgece bir üslupla dile getiren Evliya Çelebi'nin izini sürmeye devam ediyor. 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu'nu Evliya Çelebi'ye atfeden Esenler Belediyesi, ünlü gezgine olan saygının nişanesi olarak fotoğraf ve gezi yazısı yarışmaları düzenliyor. Yarışmalara katılım şartının tüm detayları ve diğer bilgilere belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Yarışmalara son başvurular ise 30 Haziran 2023.

Fotoğrafa ilgi duyan herkes katılabilecek

Fotoğraf yarışmasına başvurular kapsamında herhangi bir ülke veya mekan kısıtlaması olmayacak. Yurt içi ve yurt dışından yaş şartı aranmaksızın fotoğrafa ilgi duyan herkes yarışmaya katılabilecek. Fotoğraf çekiminde drone (insansız hava aracı) ve her türlü teknik kullanılabilecek. Yarışmaya katılacak fotoğraflar için daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranacak. Ayrıca fotoğrafın, sergilenmiş, yarışma organizasyonları dışında yayınlanmış olması başvuruya engel olmayacak. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar kultursanat@esenler.bel.tr adresinden JPEG kayıt yapılarak gönderilecek. Yarışmanın sonucu 1 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise 1 Ekim 2023'te yapılacak. Eserler aynı gün sergilenerek sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Sadece bir eserle katılım sağlanacak

Sanat tarihimize yeni gezi yazıları ve yazarları kazandırmak amacıyla düzenlenen Evliya Çelebi Gezi Yazısı Yarışması'na ise yaş sınırlaması olmaksızın herkes katılabilecek. Katılımcılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilecek.

Yarışmalarda birinci 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL ve üçüncü 5 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca yarışmalarda üç adet mansiyon ödülü verilecek. Mansiyon ödülü ise 2 bin 500 TL. Fotoğraf yarışmasında da 20 eser sergilenecek. Yarışmada sergilemeye değer görülen eser sahipleri 750 TL'nin sahibi olacak. - İSTANBUL