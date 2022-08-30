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Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi

Yerel Haberler

Evlat nöbetindeki abla, kardeşine kaçırılma yıldönümünde seslendi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti bin 93'üncü gününde sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti bin 93'üncü gününde sürüyor. Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, bugün çok üzgün olduğunu ve kardeşimin kaçırılma yıldönümü olduğunu söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 93'üncü gününde.

Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, bugün çok üzgün olduğunu ve kardeşimin kaçırılma yıldönümü olduğunu anımsattı. Bozdağ, "Kardeşim 30 Ağustos'ta kandırılıp dağa gönderildi. 3 yılımız bitiyor, 4'üncü yılımıza giriyoruz. Kesinlikle ayrılmıyoruz. Kardeşimi onlardan almayıncaya kadar buradan kalkmayacağım. 4. yılımızdayız, her ne olursa gel teslim ol" dedi.

Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 5 yıldır haber alamadığını söyledi. Evladına hasret kaldığını ifade eden Elhaman, "HDP il binası önünde de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Anneler olarak yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Evlatlarımızı son nefesimize kadar arayacağız. O katillerden, o zalimlerden evlatlarımızı alacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Süleyman Çetinkaya Diyarbakır Eylül Yerel Haberler

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