Üye Girişi
Haberler

Kendisine verilen "ev" sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak kendisine ev verilmediğini iddia eden Cengiz Alkan isimli vatandaş, camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Alkan, "Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çare de bu kaldı" dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kendisine ait araziye "ev vaadi" ile cami yapılan Cengiz Alkan isimli vatandaş, verilen söz tutulmayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Alkan, camiyi 7 milyon lira karşılığında satışa çıkardı. Cengiz Alkan caminin satışından gelecek para ile ev sahibi olmayı planlıyor.

Kendisine verilen 'ev' sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı

CAMİYİ 7 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

İlginç olay, Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Alkan isimli vatandaş, ev vaadi ile arazisine cami yapılmasına müsaade verdi. Kendisine verilen vaadin yerine getirilmediğini ileri süren Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı. Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, "Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare" paylaşımında bulundu.

Kendisine verilen 'ev' sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardıCengiz Alkan

"EVİMİZİ KURACAĞIZ"

Alkan, "Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Alkan Kaynarca Sakarya Cami Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LİLLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ağustos Fenerbahçe Lille maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Lille ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? Ludogorets Karabağ ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? Al Hilal Al Ahli ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? #9917 MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 13 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? Begonvil çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Begonvil çiçeği ne zaman açar? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? 30 AĞUSTOS MESAJLAR 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama sözleri neler? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Dolap Begiri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dolap Begiri filmi ne zaman, nerede çekildi? Dolap Begiri filmi gerçek mi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı filmi gerçek mi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi gerçek mi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! Fenerbahçe-Lille canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri! Jaws filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jaws filmi ne zaman, nerede çekildi? Jaws filmi gerçek mi?
title