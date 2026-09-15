Ev sahibiyle anlaşamadıkları için eşyalarını otoparka taşıyan aile yeni eve yerleştirildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kira sebebiyle ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan aile, eşyalarını taşıdıkları otoparka sığındı. Kaymakamlığın desteği ve bir hayırsever vatandaşın katkısıyla aile yeni evine yerleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki İsmail Danaoğlu, 79 yaşındaki hasta annesi Şerife Danaoğlu ve 16 yaşındaki kızı Ö.D., ev sahipleriyle kira sebebiyle yaşadıkları sorun sebebiyle yaşadıkları evi boşalttı. Evden çıkan aile ilçedeki bir otoparka eşyalarını taşıdı.

Ev sahibiyle kira sebebiyle anlaşmazlık yaşandığını söyleyen İsmail Danaoğlu, engelli olduğu için çalışamadığını belirterek, "İstanbul'dan memleketime geldim. Memleketimde rezil, kepaze oldum. Ev sahibinin kirayı yüksek tutmasından dolayı bu durumu yaşadık. Ben de geçirdiğim ameliyat sebebiyle 5 bin 700 lira maaş alıyorum. Ben de bu kirayı ödeyemediğim için ev sahibi, 'nereye gidiyorsan git' dedi. Kira yüksek olduğu için ben de mecbur kaldım eşyalarımı boşalttım. Eşyalarım dışarda. Mağdurum, gidecek bir yerim yok. Kiralar yüksek olduğu için bunu ödeyemiyorum. Yaşlı, hasta annem var. Buradan da bir yere ayrılamıyorum" dedi.

Dışarıda kalan aileye, ilçedeki bir hayırsever vatandaşın desteğiyle ev tahsis edildi. Ailenin otoparktaki eşyalarının da eve taşındığı öğrenildi.

"Vatandaşımız, kendi kararı doğrultusunda eşyalarını konuttan çıkarmıştır"

Konuyla ilgili İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ailenin İstanbul'dan ilçeye taşındıkları tarihten itibaren İnebolu SYDV tarafından düzenli olarak takip edildiği ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal yardım ve desteklerin verildiği belirtildi. Aileye toplam 246 bin 895 TL tutarında sosyal yardım ve destek sağlandığının belirtildiği açıklamada, ailenin ikamet ettiği konutun aylık kira bedelinin 5 bin TL olduğu ve kira gideri konusunda da kendilerine destek sağlandığı kaydedildi. Daha önce, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle konuttan ayrılmayı düşündüğünü bildiren vatandaşa, hukuki süreç tamamlanmadan konutunu boşaltmaması, yasal haklarını kullanması ve ilgili mercilere başvurması yönünde gerekli bilgilendirme ve hukuki yönlendirmeler yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Buna rağmen vatandaşımız, kendi kararı doğrultusunda eşyalarını konuttan çıkarmıştır. Yaşanan gelişmenin ardından vatandaşımızın ve ailesinin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla, bir hayırsever vatandaşımızın katkısıyla kendilerine yeni bir konut temin edilmiştir" denildi.

Aileye gerekli desteklerin sağlandığının kaydedildiği açıklamada, "İnebolu Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından söz konusu hanenin durumu yakından takip edilmekte olup, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli destekler sağlanmaya devam edilmektedir. Devletimiz, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya ve gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı