Ev Hanımı Ayşe İyi'nin Başarı Hikayesi: Gelin Ayşe Atölyesi

Ev Hanımı Ayşe İyi'nin Başarı Hikayesi: Gelin Ayşe Atölyesi
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Ayşe İyi, evinde kurduğu atölye ile terzilikten takı tasarımına kadar birçok alanda üretim yaparak kendi başarı hikayesini yazıyor. Kadınlara ilham olmak ve onlara eğitimler vermek isteyen İyi, küçük bir fikrin büyük bir dönüşüme nasıl yol açabileceğini gösteriyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe İyi (46), evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendi emeğiyle umut dolu bir başarı hikayesi yazıyor. "Ev hanımıyım" diyerek başladığı yolculukta, bugün terzilikten deri işlemeye, takı tasarımından örgüye kadar birçok alanda üretim yapıyor.

Kendini evde geliştirerek başladığı süreci anlatan Ayşe İyi, el emeğini kazanca dönüştürürken aynı zamanda başka kadınlara da ilham olmak istediğini söyledi. İyi, "Ev hanımıyım ama kendimi mesleki anlamda evde geliştirdim. İlk olarak çanta ve cüzdan yapmaya başladım. Sonra örgüye merak saldım. Örgüyle birlikte terziliğe ihtiyaç doğdu, terziliğe başladım. Ardından deriye ilgi duymaya başladım, bu alanda da kendimi ilerlettim. Şimdi gümüş ve altın takı tasarımıyla da ilgileniyorum. Şu anda evimin bir odasında kurduğum küçük bir atölyem var. İsmini Gelin Ayşe Atölyesi koydum. Hayalim, bu atölyeyi büyütmek. Kadınlarımız hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa, onlara eğitimler vererek destek olmak istiyorum. Öylece hayattan gelip gitmek olmaz. Bir kadına uzanan el, bir çocuğun başını okşayan el olmak istiyorum. Merdivenin daha ilk basamağındayım. Hayat sadece gelip geçmek değil. Güzellikleri yaşayıp, güzellikleri yaşatmak tek niyetim" dedi.

Bugünlerde "Gelin Ayşe Atölyesi", Bafra'da sadece üretimin değil, dayanışmanın ve kadın emeğinin de adı olmuş durumda. Ayşe İyi'nin hikayesi, evde başlayan küçük bir fikrin nasıl büyük bir dönüşüme ilham olabileceğini gösteriyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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