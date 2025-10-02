ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Azerbaycan'da Akademik Temaslarda Bulundu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bölge üniversitelerinin rektörleri ve TÜRKAZDER Genel Başkanı, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ile birlikte Azerbaycan'da bir dizi resmi temasta bulundu.

Heyetin ilk durağı, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya oldu. Ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile görüşen heyet, iki ülke arasında diasporalar üzerinden yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişi yaptı.

Akabinde Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasan Hasanlı ile gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan üniversiteleri arasında ortak projeler, akademik değişim programları ve ikili iş birliği konuları gündeme alındı. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut akademik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Heyet ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'ü ziyaret ederek temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da da önemli ziyaretlerde bulunuldu. Türk dünyasının kültür başkenti olarak kabul edilen şehirde, bölgenin tarihi ve stratejik önemi vurgulandı. Ardından Karabağ Üniversitesi ziyaret edilerek kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı.

27 Eylül Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Şehitler Anıtı'na gidilerek aziz şehitler için dua edildi. Bakü'deki Şehitler Hiyabanı, Türk Şehitliği Anıtı ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in anıt mezarı da ziyaret edilerek Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tarihsel temelleri bir kez daha vurgulandı.

Heyet son olarak ADA Üniversitesi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke üniversiteleri arasında öğrenci değişimi, ortak projeler ve akademik iş birlikleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Azerbaycan temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, görüşmelerin kardeş ülkeler arasındaki akademik ve kültürel bağları daha da güçleneceğine inandığını belirterek: "Azerbaycan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, yalnızca üniversiteler arası iş birliği açısından değil, aynı zamanda ortak tarih, kültür ve gelecek vizyonu bakımından da büyük önem taşıyor. Bilim ve eğitim kurumlarımız arasında öğrenci ve akademisyen değişiminden ortak projelere, araştırma altyapısı paylaşımından kültürel etkinliklere kadar geniş bir iş birliği zemini oluşturmak için güçlü bir irade gördük. 'İki devlet, tek millet' anlayışı doğrultusunda hem Karabağ'da hem Bakü'de yaptığımız temaslar her iki ülke açısından önemli fırsatlar sunuyor. ETÜ olarak bu sürecin paydaşı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle başta TÜRKAZDER Genel Başkanı ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel olmak üzere bölge üniversitelerimizin rektörlerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM