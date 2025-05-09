ETÜ'de Gazze ve Doğu Türkistan İçin Protesto Yürüyüşü

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen saldırılarını protesto etmek ve Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskı politikalarına dikkat çekmek amacıyla Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde yürüyüş gerçekleştirildi.

Dünyada yaşanan insanlık dramlarına karşı duyarsız kalmayan ETÜ'de düzenlenen destek yürüyüşüne Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Cuma namazının ardından başlayan yürüyüşte katılımcılar Türk Bayrağı, Filistin Bayrağı ve Doğu Türkistan Bayrağı'nın yanı sıra çeşitli dövizler taşırken "Nehirden Denize Özgür Filistin, Doğu Türkistan Yalnız Değildir ve Susma, Zulme Sessiz Kalma" sloganları eşliğinde Rektörlük binası önüne yürüdü.

Rektörlük önünde basın açıklamasında bulunan gençler, Gazze'de sivillere yönelik saldırıların uluslararası hukuku hiçe saydığını ve Doğu Türkistan'da yıllardır sistematik olarak devam eden kültürel asimilasyona sessiz kalınmaması gerektiği ifade etti.

Yürüyüşün ardından konuşan Rektör Çakmak, üniversitelerin bilgi üreten kurumlar olmasının yanı sıra, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın da merkezi olması gerektiğini dile getirerek, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da yaşananlar karşısında sessiz kalmanın, zulmü onaylamak anlamına geldiğini söyledi. - ERZURUM