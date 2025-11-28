Haberler

ETÜ, CERN'de Kuantum Algılama Projesine Araştırmacı Olarak Katıldı

ETÜ, CERN'de Kuantum Algılama Projesine Araştırmacı Olarak Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, CERN'de DRD5-Kuantum Algılama Dedektör Ar-Ge İş Birliği projesine araştırmacı kurum olarak kabul edildi. Proje, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki araştırma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yüksek teknoloji ve temel bilimler alanındaki araştırma kapasitesini uluslararası ölçekte güçlendiren önemli bir adım attı. ETÜ, dünyanın en prestijli araştırma merkezlerinden biri olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde yürütülen DRD5-Kuantum Algılama Dedektör Ar-Ge İş Birliği projesine araştırmacı kurum olarak kabul edildi.

CERN'de gerçekleştirilen ilk iş birliği ve Yönetim Kurulu toplantısında sunulan Ar-Ge önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından proje resmen başlatıldı. Çalışma, Düzce Üniversitesi yürütücülüğünde ve Türkiye'den çeşitli üniversitelerin katılımıyla geniş kapsamlı bir konsorsiyum yapısında ilerleyecek.

Projede ETÜ adına görev alan Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydemir, kuantum malzemeler, fotonik, nano-yapılar ve dedektör teknolojileri başlıklarında çalışmalara katkı sunacak. Projenin yürütücülüğünü Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Kadir Saygın ve Doç. Dr. Erdem Elibol üstleniyor. Ar-Ge ekibinde ayrıca ODTÜ, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi'nden akademisyenler görev alıyor. Ekipte Prof. Dr. A. Murat Güler, Dr. Öğr. Üyesi Metin Yalvaç, Prof. Dr. Emine Tekin, Öğr. Gör. Dr. Tuna Demirci, Arş. Gör. E. Eda Takgil ve doktora öğrencisi Badreddin Musatat yer alıyor.

Proje kapsamında ETÜ laboratuvarlarında ve CERN'de; nano ölçekli kuantum noktaların üretilmesi ve optimizasyonu, bu yapıların dedektör alt sistemlerine entegrasyonu, kuantum algılayıcı özellikte kalorimetre modüllerinin geliştirilmesi, yarıiletken iz sürücü dedektörlerde ve sintilatörlerde kuantum algılama uygulamalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca ışınım testleri, veri alımı, ileri veri analizi, dedektör modelleme ve simülasyon çalışmaları da yürütülecek.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların önemine değinen Doç. Dr. Murat Aydemir, ETÜ'nün oluşturulan konsorsiyumda yer almasının Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki araştırma kapasitesine katkı sağlayacağını belirterek: "Bu iş birliği, yalnızca uluslararası bilimsel görünürlüğün artması açısından değil, kuantum tabanlı teknolojilerin geliştirilmesi ve deneysel araştırma altyapısının güçlendirilmesi açısından da kritik bir öneme sahip. Proje kapsamında yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri, doktora öğrencileri ve genç araştırmacılar için yeni iş birliği ve akademik gelişim fırsatları oluşturacaktır. Bunun yanı sıra elde edilecek çıktılar, kuantum teknolojilerinin sanayiye entegrasyonu ve ticarileştirilebilir ürünlerin geliştirilmesi için önemli bir zemin hazırlayacaktır. ETÜ olarak bu alanda etkin bir rol üstlenmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Gine-Bissau'da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü

Askeri darbe sonrası Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

Samsunspor lider geldi, lider dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.