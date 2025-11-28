ETÜ, CERN'de Kuantum Algılama Projesine Araştırmacı Olarak Katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yüksek teknoloji ve temel bilimler alanındaki araştırma kapasitesini uluslararası ölçekte güçlendiren önemli bir adım attı. ETÜ, dünyanın en prestijli araştırma merkezlerinden biri olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde yürütülen DRD5-Kuantum Algılama Dedektör Ar-Ge İş Birliği projesine araştırmacı kurum olarak kabul edildi.

CERN'de gerçekleştirilen ilk iş birliği ve Yönetim Kurulu toplantısında sunulan Ar-Ge önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından proje resmen başlatıldı. Çalışma, Düzce Üniversitesi yürütücülüğünde ve Türkiye'den çeşitli üniversitelerin katılımıyla geniş kapsamlı bir konsorsiyum yapısında ilerleyecek.

Projede ETÜ adına görev alan Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydemir, kuantum malzemeler, fotonik, nano-yapılar ve dedektör teknolojileri başlıklarında çalışmalara katkı sunacak. Projenin yürütücülüğünü Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Kadir Saygın ve Doç. Dr. Erdem Elibol üstleniyor. Ar-Ge ekibinde ayrıca ODTÜ, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi'nden akademisyenler görev alıyor. Ekipte Prof. Dr. A. Murat Güler, Dr. Öğr. Üyesi Metin Yalvaç, Prof. Dr. Emine Tekin, Öğr. Gör. Dr. Tuna Demirci, Arş. Gör. E. Eda Takgil ve doktora öğrencisi Badreddin Musatat yer alıyor.

Proje kapsamında ETÜ laboratuvarlarında ve CERN'de; nano ölçekli kuantum noktaların üretilmesi ve optimizasyonu, bu yapıların dedektör alt sistemlerine entegrasyonu, kuantum algılayıcı özellikte kalorimetre modüllerinin geliştirilmesi, yarıiletken iz sürücü dedektörlerde ve sintilatörlerde kuantum algılama uygulamalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca ışınım testleri, veri alımı, ileri veri analizi, dedektör modelleme ve simülasyon çalışmaları da yürütülecek.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların önemine değinen Doç. Dr. Murat Aydemir, ETÜ'nün oluşturulan konsorsiyumda yer almasının Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki araştırma kapasitesine katkı sağlayacağını belirterek: "Bu iş birliği, yalnızca uluslararası bilimsel görünürlüğün artması açısından değil, kuantum tabanlı teknolojilerin geliştirilmesi ve deneysel araştırma altyapısının güçlendirilmesi açısından da kritik bir öneme sahip. Proje kapsamında yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri, doktora öğrencileri ve genç araştırmacılar için yeni iş birliği ve akademik gelişim fırsatları oluşturacaktır. Bunun yanı sıra elde edilecek çıktılar, kuantum teknolojilerinin sanayiye entegrasyonu ve ticarileştirilebilir ürünlerin geliştirilmesi için önemli bir zemin hazırlayacaktır. ETÜ olarak bu alanda etkin bir rol üstlenmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. - ERZURUM