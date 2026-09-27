Esra Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Antakya'da aileleri ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Antakya'da ikamet eden; Gür, Uçucu, Yüksel ve Özkan ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir araya gelen Esra Masatlı, ailelerin beklenti ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Masatlı, onların eğitim hayatları, ilgi alanları, gelecek hedefleri ve beklentileri üzerine sohbet etti.

Ziyaretlerde çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri samimi bir ortam oluşturulurken, çocukların anlattıkları ve geleceğe ilişkin hayalleri dinlendi. Ailelerle yapılan görüşmelerde çocukların ihtiyaçları ve eğitim süreçleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Esra Masatlı, ailelerin yanında olmanın ve çocukların geleceğine katkı sunmanın önemine dikkat çekti. Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle ailelerle doğrudan iletişim kurulması ve çocukların ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında çocukların hayallerini desteklemek, ailelere yönelik dayanışmayı güçlendirmek ve çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı