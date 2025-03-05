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Espark AVM'de Deprem Farkındalığı Sergisi Düzenlendi

Espark AVM'de Deprem Farkındalığı Sergisi Düzenlendi
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Espark Alışveriş Merkezi'nde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem farkındalığını artırmak için sergi düzenlendi. AFAD tarafından gerçekleştirilen sergide depreme hazırlık konusunda bilgiler paylaşıldı ve ziyaretçilerin soruları yanıtlandı.

Espark Alışveriş Merkezi'nde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, deprem farkındalığını artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla stant, fotoğraf ve bilgilendirme sergisi düzenlendi.

Eskişehir Valiliği ve İl Afet ve ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem farkındalığıyla ilgili sergi düzenlendi. Espark AVM'deki sergide AFAD tarafından depreme hazırlık konusunda bilgiler paylaşılırken, fotoğraf ve bilgilendirme sunumlarıyla da farkındalık oluşturuldu. Ayrıca sergi esnasında ziyaretçilerin soruları yanıtlanarak, afet bilincini güçlendirme amacıyla çalışmalar yapıldı. "Afetlere hazırlıklı olmak hayati önem taşır" vurgusunun yapıldığı sergi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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