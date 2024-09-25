ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Aldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni almaya hak kazandı.

ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (Diş Hastanesi), Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliklere göre istemiş olduğu resmi şartları sağladı. Bu çerçevede, ESOGÜ'ye Sağlık Bakanlığı tarafından 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verildi. ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nin kalitesini tescil eden bu belge ile ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi; Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri'ne ve yönetmeliğin genel esaslarına uyarak uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR