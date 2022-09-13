ESOB yönetimi ve yılın ahisinden Vali Memiş'e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte 50 yılı aşkın süredir elektrik ustalığı yapan Ferit Aydemir'i makamında kabul etti. Yılın ahisi seçilen Aydemir'i tebrik eden Vali Memiş, "Ekmeğini helal yönden kazanan bütün kardeşlerimizin emrindeyiz." dedi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve yılın ahisi Aydemir ile birlikte Vali Memiş'i makamında ziyaret etti. Vali Memiş'e esnafa vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür eden Fırat, ahilik geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak için tüm gayretleri ile çalıştıklarını ifade etti.

Vali Memiş, heyeti ve yılın ahisi Aydemi'i makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Memiş, "Erzurum kadim bir şehir. Erzurum ahilik, esnaflık kültürü olan bir şehirdir. Bin yıllık Türk İslam medeniyetinin merkezinde yaşıyoruz. Burası neredeyse 500 yıl boyunca çok önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Tarihi İpekyolu üzerinde bir şehir dolayısıyla tüccar, ticaret, esnaf erbabını bilen bir şehirdir." diye konuştu.

"Esnafımızı yalnız bırakmamaya gayret ettik"

Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir takım sıkıntıların yaşandığını aktaran Memiş, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere çok ciddi bir pandemi süreci yaşadık, bu süreçte kapanan esnaflarımız oldu, açık olan ve fedakarca çalışan arkadaşlarımız oldu. Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraberce yönettik. Devlet bu süreçte epeyce bir katkıda bulundu. Eksiğimiz oldu, ama bu süreçte esnafımızı yalnız bırakmamaya gayret ettik. Ekmeğini helal yönden kazanan, haksızlık etmeyen, harama bulaşmayan, çoluğuna çocuğuna ekmek götüren bütün kardeşlerimizin emrindeyiz. Bütün esnaf odalarımıza çok teşekkür ediyor, Ahilik Haftalarını kutluyorum." - ERZURUM