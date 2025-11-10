ESOB Başkanı Fırat'tan 10 Kasım Mesajı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Fırat, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ömrünü milletinin selameti ve bekasına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi yaşatmak, yükseltmek ve geliştirmek en önemli görevimizdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onun ilke ve devrimleri, bizlere daima yol gösterici olmaya devam edecektir. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek, her Türk vatandaşının olduğu gibi biz esnaf camiasının da en büyük sorumluluğudur." dedi.

Başkan Fırat, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın yalnızca bir görev değil, gelecek nesillere karşı bir borç olduğunu vurgulayarak,"10 Kasım, millet olarak bizlere Atatürk'ün düşüncelerini, vizyonunu ve azmini hatırlatan anlamlı bir gündür. Onun emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak hepimizin görevidir" dedi. - ERZURUM