ESMİAD'dan anlamlı bayram ziyareti

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramın manevi atmosferini paylaştı ve yaşlılara olan saygıyı vurguladı.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenilerek bayramın manevi atmosferi birlikte paylaşıldı. Ziyarette, yaşlı bireylerin toplumun en kıymetli değerleri olduğu vurgulanırken, onların yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Samimi sohbetlerin ve duygusal anların yaşandığı programda, büyüklerin memnuniyeti ve duaları en anlamlı kazanım oldu.

"Bu bir gönül sorumluluğudur"

ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez'in talimatları ve öncülüğünde gerçekleştirilen bu ziyaretin, derneğin sosyal sorumluluk vizyonunun önemli bir parçası olduğu belirtildi. İş dünyasının yalnızca ekonomik faaliyetlerle değil, toplumsal duyarlılıkla da ön plana çıkması gerektiği anlayışıyla hareket edildiği ifade edildi. Ayrıca, ESMİAD'ın sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine dokunmaya ve bu alandaki farkındalığı artırmaya devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
