Minik Güreşçi Ahmet Efe Aykol’dan Türkiye 5’inciliği

Ankara'da düzenlenen Minikler U11 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcu Ahmet Efe Aykol, 32 kiloda Türkiye 5'incisi oldu.

Ankara'da 22-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce minik sporcu mindere çıktı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Minikler U11 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden ve 32 kiloda ter döken Ahmet Efe Aykol, turnuvayı Türkiye 5'incisi olarak tamamladı.

Antrenörleri Mehmet Aykol, Sercan Yalçın ve Muhammet Çelik yönetiminde şampiyonaya hazırlanan minik güreşçi, sergilediği performansla derece elde ederek kente gururla döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı