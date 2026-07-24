Haberler

Minik Güreşçi Ahmet Efe Aykol’dan Türkiye 5’inciliği

Minik Güreşçi Ahmet Efe Aykol’dan Türkiye 5’inciliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen Minikler U11 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcu Ahmet Efe Aykol, 32 kiloda Türkiye 5'incisi olarak başarı elde etti. Antrenörleri Mehmet Aykol, Sercan Yalçın ve Muhammet Çelik ile turnuvaya hazırlanan minik güreşçi, kente gururla döndü.

Ankara'da düzenlenen Minikler U11 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcu Ahmet Efe Aykol, 32 kiloda Türkiye 5'incisi oldu.

Ankara'da 22-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce minik sporcu mindere çıktı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Minikler U11 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden ve 32 kiloda ter döken Ahmet Efe Aykol, turnuvayı Türkiye 5'incisi olarak tamamladı.

Antrenörleri Mehmet Aykol, Sercan Yalçın ve Muhammet Çelik yönetiminde şampiyonaya hazırlanan minik güreşçi, sergilediği performansla derece elde ederek kente gururla döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması hukuki olarak tartışılıyor

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması tartışılıyor
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi