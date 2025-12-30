Yaklaşık 40 yıldır arkadaş olan karikatüristler

Eskişehir'de yaklaşık 40 yıldır arkadaş olan bir grup karikatürist, hala düzenli olarak görüşerek birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Farklı stillerde çizerlik yapan Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Sertaç Ürer, Furkan Tangüner ve İzzet Celiloğlu on yıllardan beri arkadaş. Bazısı emekli olup farklı şehirlere gidip gelen, bazısı ise hala çizim yapmaya devam eden sanatçı grup, aradan geçen yıllara bağlarını koparmıyor. Düzenli olarak bir araya gelen grup, çeşitli aktiviteler yaparak keyifli vakit geçiriyor. Çizim yeteneklerini ise birbirlerini komik şekillerde çizerek mizah üretmek için kullanan grubun vefalı arkadaşlık ilişkisi, görenlerin takdirini topluyor. - ESKİŞEHİR