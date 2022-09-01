Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı'nda Tarımsal İlaçlamada İha Kullanımı Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanımı eğitimi düzenlendi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, ziraat mühendisleri ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, "Bugün burada önemli bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Ziraat mühendisleri olarak çok değerli bir meslek yapıyorsunuz. Bu eğitimin de faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile iş birliğimiz de devam edecek" diye konuştu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar da günümüzde ziraat mühendislerine önemli görevler düştüğünü belirterek, "Ülkemizde tarım sektörü toplumumuzun temel beslenme gereksinimini karşılayan, ülke genelinde istihdam yaratan, sanayiye ham madde sağlayan, ihracat ürünleri ile döviz getiren sektörler arasındadır. Bu konuda da biz ziraat mühendislere büyük görevler düşmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi milli ekonominin temeli ziraattır. Dünyada her konuda söz sahibi olmak isteniyorsa, tarımsal güç doğru değerlendirilmelidir. Üreticilerimize en iyi hizmeti sunmak ve kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu eğitim neticesinde bu ilaçlama şeklini de şehrimizdeki ziraat mühendislerimizin en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz" dedi.

Öğr. Gör. Dr. Tamer Savaş tarafından gerçekleştirilen eğitimde, tarımsal ilaçlamada insansız hava araçları kullanımı konusu detayları ile ele alındı. Savaş daha sonra katılımcılar için açık alanda drone ile bir sunum gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yetkilileri, verdiği eğitimden dolayı Savaş'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Etkinlik, katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.