Eskişehir yerel haberi... Odunpazarı Belediyesi'nde Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlandı

Eskişehir haber... Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtulmasının 100’üncü yılını bir dizi etkinlikle kutladı. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesinden yapılan Eskişehir’den Ata’ya Saygı Fotoğraf Sergisi’nin açılışı ile başlayan kutlamalar, Hamamyolu Caddesinde gerçekleşen etkinlikle devam etti. Kutlamalarda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz günlerde "Şehirlerin kurtuluş günleri kutlanmaz" diye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösterdi. Kurt, “Düşmanın işgalinden kurtulmuş bir şehrin kurtuluş günü kutlanmazsa ne kutlanır. Şehirlerin kurtuluş günleri olur. Şehirlerin kurtuluş günlerini de o şehirde yaşayan halk, coşku ile kutlar” dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtulmasının 100'üncü yılını bir dizi etkinlikle kutladı. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesinden yapılan Eskişehir'den Ata'ya Saygı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile başlayan kutlamalar, Hamamyolu Caddesinde gerçekleşen etkinlikle devam etti. Kutlamalarda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz günlerde "Şehirlerin kurtuluş günleri kutlanmaz" diye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösterdi. Kurt, "Düşmanın işgalinden kurtulmuş bir şehrin kurtuluş günü kutlanmazsa ne kutlanır. Şehirlerin kurtuluş günleri olur. Şehirlerin kurtuluş günlerini de o şehirde yaşayan halk, coşku ile kutlar" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlamalar, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi'nde gerçekleşen sergi açılışı ile başladı. Osman Yaşar Tanaçan'ın arşivinde yer alan fotoğraflardan oluşan Eskişehir'den Ata'ya Saygı Fotoğraf Sergisi, Eskişehir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına özel olarak düzenlendi. Sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Osman Yaşar Tanaçan, Doç. Dr. Feyyaz Bodur, Tanaçan'ın aile ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. Eskişehir'den Ata'ya Saygı Fotoğraf Sergisi katılımcılardan tam puan aldı.

"ŞEHİRLERİN KURTULUŞ GÜNÜ OLUR!"

Hamamyolu'ndaki kutlama etkinliğinde konuşan Başkan Kurt, konuşmasına "Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlu olsun" sözleri ile başladı. "Şehirlerin kurtuluş günleri kutlanmaz" diye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösteren Başkan Kurt, "Düşmanın işgalinden kurtulmuş bir şehrin kurtuluş günü kutlanmazsa ne kutlanır? Şehirlerin kurtuluş günleri olur. Şehirlerin kurtuluş günlerini de o şehirde yaşayan halk, coşku ile kutlar. Sokakta, salonda, stadyumda kutlar. Biz de bugün, bu düşüncemizi birlikte haykıralım istedik" dedi. Kurtuluş Savaşı'nın dünyada parmakla gösterilen ender bağımsızlık savaşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Kurtuluş Savaşı'nın iyi öğrenilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'nda Eskişehir'in ve Eskişehirlilerin rolünü Mustafa Kemal Atatürk şöyle anlatmıştır; 'Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım.' Bu bize yeter. Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ve Eskişehirlileri biliyor olması bizim için yeterlidir. Türkiye'de 100yıl önce atalarımız bu mücadeleyi vermeselerdi, şu anda pek çoğumuzun adı başka olurdu. O nedenle bizi kurtaran, Cumhuriyet'i kuran Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borcumuzu, 100 yıl sonra da olsa, tekrarlıyoruz. Onların önünde saygı ile eğiliyorum. Eskişehir'imizin kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlu olsun."