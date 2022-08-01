Eskişehir yerel: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yaban Hayvanlarını Tedavi Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 'Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi' unvanı ile yaptığı çalışmalar sayesinde yüzlerce yaban hayvanını tedavi edip doğaya bıraktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Nisan 2017'de türlerin çeşitliliğini, doğal yaşam alanlarının özelliklerini ve türlerin ve yaşam alanlarının korunmasının önemini göstermek amacıyla kurulan Hayvanat Bahçesi, beş yılda 3 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan ve 240'tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi, memeliler, kuşlar ve sürüngenlere ek olarak bünyesindeki sualtı dünyasında da balıklar ve omurgasız su canlılarıyla zengin bir koleksiyona sahip. EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) standartları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Eskişehir Hayvanat Bahçesi, modern bir hayvanat bahçesi anlayışı ile bir turistik merkez değil, aynı zamanda yoğun bir programla eğitim, araştırma ve doğa koruma çalışmalarının yürütüldüğü bilimsel bir birim olarak görev yapıyor.

HER İHBARLA BİR CAN KURTULDU

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, 'Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi' olarak da görev yapıyor. Hayvanseverler tarafından bulunan yaban hayvanları ilk aşamada Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor. İlk müdahalesi yapılan yaban hayvanları, daha sonra tedavileri ve bakımları için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürülüyor. Bu süreçte Hayvanat Bahçesi'ne 2016-2022 yılları arasında toplam 870 kanatlı, 38 memeli hayvan tedavi ve bakım için getirildi.

TEDAVİLERİ BİTTİ DOĞAYA DÖNDÜLER

Tedavi edilen 310 yaban hayvanı doğaya bırakıldı. Rehabilitasyon için ise 31 farklı türde kuş ve altı farklı tür memeli hayvan Eskişehir Hayvanat Bahçesine ulaştırıldı. Bunların dışındaki hayvanların tedavilerinin devamı Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde gerçekleştirilmek üzere üniversiteye gönderildi. Tedavileri yapılarak tekrara doğaya bırakılan hayvanlar arasında, "Kara akbaba, yılan kartalı, yalıçapkını, şah kartal, ishakkuşu, ebabil, kafkas sülün, mısır akbabası, çobanaldatan, balaban, ak pelikan, tepeli pelikan, yarasa, kızıl şahin, kızıl tilki, kukumav, kaya sansarı, kızıl geyik, kirpi, gelincik, şahin, hazer yılanı, kerkenez, kulaklı orman baykuşu" gibi onlarca tür hayvan bulunuyor.

BİLET GELİRİNDEN FONA PAY AKTARILIYOR

Yaban hayatını koruma adına diğer bir önemli adım ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile Hayvanat Bahçesi bilet gelirlerinin yüzde 5'i "Yaban Hayatı Koruma Fonuna" aktarılması ile oldu. Belediye Meclisinin bu kararı ile bilet gelirinin bir kısmını Yaban Hayatı Koruma Fonuna ayıran tek Hayvanat Bahçesi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu alanda farkındalığa imza attı.