Vali Yılmaz, görev başındaki polis ve jandarma ile bayramlaştı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, görev başında olan polis ve jandarma ekipleri ile bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Kütahya Yolu'nda bulunan polis kontrol noktası ile Seyitgazi Yolu'nda bulunan jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Ekipler ile bir araya gelen Vali Yılmaz, personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Ekipler ise, Yılmaz'a kolonya tutup şeker ikram etti. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcuları ile de bayramlaştı. Vatandaşlara çiçek, çocuklara ise oyuncak armağan eden Vali Yılmaz, muhtemel trafik kazalarının yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

"Vatandaşlarımıza, 'Bayram sensiz olmaz' diyoruz"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Bugün bayramın birinci günü; kurumlarımızla ve sahada görev yapan personelimizle bayramlaşıyoruz. Seyahate çıkan tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza, 'Bayram sensiz olmaz' diyor, trafik kurallarına mutlaka uymalarını rica ediyoruz. Bizler Eskişehir olarak emniyetimiz, jandarmamız ve tüm kurumlarımızla sahadayız. Emniyet teşkilatımız; 3 sabit, 43 şok kontrol noktası, 3 bin 55 personel, bin 710 trafik personeli, 926 araç (bunların 629'u genel hizmet, 297'si trafik aracı) ve 10 drone ile sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığımız; bir sabit, 59 şok kontrol noktasında 1431 personel, 183 trafik, 459 araç, 100 trafik aracı ve 59 dronla sahada çalışmalarını sürdürüyor, 24 saat hizmet yapıyor. Tek amacımız ve hedefimiz, tüm hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde bir bayram geçirmelerini sağlamaktır. Bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin bayramını kutluyor; yola çıkan herkese kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum. Hız, asla yapılmaması gereken, çok dikkat edilmesi gereken bir kural. Mutlaka emniyet kemerlerini takalım. Bayramımız zehir olmasın" dedi. - ESKİŞEHİR

