Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Görev Yapan Güvenlik ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı akşamı görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıla görevi başında giren güvenlik ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Eskişehir-Kütahya karayolunda bulunan polis kontrol noktasını, Eskişehir-Seyitgazi karayolunda bulunan jandarma kontrol noktasını, İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ni ziyaret eden Vali Aksoy, 2024'e görevi başında girecek personelin yeni yılını tebrik etti. Vali Aksoy ayrıca, trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların da yeni yılını kutlayarak, çocuklara hediye dağıttı.

Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında alınacak güvenlik tedbirlerinde yaklaşık 2 bin 600 polis ve jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanının görev alacağı öğrenildi.

"Güvenlik, sağlık ve itfaiye hizmetleri 24 saat görev başında"

Kent genelinde polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelinin 24 saat esası ile görevleri başında olduğunu belirten Vali Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşını halkın güven ve huzur içerisinde geçirebilmeleri için ilgili birimlerimizin yoğun gayretleri var. Özellikle güvenlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, itfaiye hizmetleri 24 saat esasına göre tatil olmadan verilmesi gereken hizmetler. Bizde bugün görev başında olan polis uygulama noktasında ki polislerimizi ziyaret ettik. Bir başka yolda ki uygulama noktasında görev yapan jandarmamızı ziyaret ettik. Akabinde itfaiye teşkilatımızı ziyaret ettik. Şimdi de 112 Acil Hizmet Servisi sunan birimimizi ziyaret ettik. Buralarda ki arkadaşlarımız bugün Eskişehir halkının huzur ve güvenliği için sağlığı için görev başındalar. Herhangi bir durumla karşılaşıldığında anında müdahale edebilmek adına görevlerini sürdürüyorlar. Ailelerinden uzak bu yılbaşını görevlerinin başında geçirecekler. Bizlerde çalışma arkadaşlarımızla onları ziyaret ederek, onların yeni yılını kutladık. Kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyoruz. Özellikle Eskişehir'de halkın huzur ve güven içerisinde yılbaşını geçirebilmeleri için başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere her kurumumuz kendi görev alanına giren alanlarda çalışmalarını ortaya koydular. Temennimiz huzurlu bir yılbaşı geçirip, 2024'e daha iyi bir şekilde girebilmek. Ben bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. 2024'ün, 2023'ten daha iyi bir yıl olması temennisini iletmek istiyorum."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü eşlik etti. - ESKİŞEHİR