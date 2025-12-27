Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, her ay bir ilçede yaptığı Muhtarlar Toplantısı'nı kurum müdürlerinin katılımıyla Çifteler İlçesi'nde gerçekleştirdi.

Vali Hüseyin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimden güvenliğe, sağlıktan sosyal yardımlara kadar birçok önemli başlığa dikkat çekti. Okul çağında olup eğitime devam etmeyen tek bir öğrencinin dahi sorumluluğunun herkese ait olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, bu durumların muhtarlar aracılığıyla okul ve milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesini istedi. Uzun süre okula devam edemeyen öğrencilerin mutlaka takip edilerek yeniden eğitime kazandırılması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin okula güvenli şekilde ulaşımı, servis denetimleri ve okul çevresi güvenliğinin titizlikle takip edildiğini ifade eden Aksoy, çocukların ders saatlerinde oyun salonları ve internet kafelerde bulunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi.

"Bağımlılıkla mücadelede toplumsal iş birliği önemli"

Sağlık alanında aşılama çalışmaları, yenidoğan taramaları ve topuk kanı uygulamalarının önemine değinen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bu süreçte emeği geçen sağlık çalışanlarına ve muhtarlara teşekkür etti. Vatandaşların aşı konusunda doğru bilgiyi sağlık personelinden almaları gerektiğini ifade etti. Bağımlılıkla mücadelede toplumsal iş birliğinin önemine dikkat çeken Vali Aksoy, muhtarların uyuşturucu ve madde kullanımıyla ilgili tespitlerini güvenlik birimleriyle paylaşmalarını istedi. Ayrıca, yeni kimlik kartları ve ehliyet yenileme işlemlerinin tamamlanması, sosyal yardıma ihtiyacı olduğu halde başvurmayan vatandaşların bildirilmesi ve engelli bireylerin devletin sunduğu haklardan yararlanması konularında muhtarların rehberlik rolünün önemini vurguladı. Konuşmasının sonunda dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Aksoy, özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Aksoy, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi. - ESKİŞEHİR