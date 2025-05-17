Eskişehir Valisi Aksoy'dan Dost Dernekler Federasyonu'na Ziyaret

Eskişehir Valisi Aksoy'dan Dost Dernekler Federasyonu'na Ziyaret
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dost Dernekler Federasyonu Başkanı Ayhan Arslan ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında karşılıklı iş birliği ve dayanışma mesajları verildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dost Dernekler Federasyonu Başkanı Ayhan Arslan ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Dost Dernekler Federasyonu Yönetim kurulu üyeleri, 30 derneği bünyesinde barındıran federasyonun çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Aksoy'a bilgi aktardı. Vali Aksoy, Dost Dernekler Platformu'nun kurulduğu günden itibaren sürekli temas halinde olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyarette, karşılıklı iş birliği ve dayanışma mesajları verildi.

"Ziyaretler ve istişare toplantıları kentimizin gelişimi için büyük önem taşıyor"

Vali Aksoy, ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, "Zaman zaman gerçekleştirilen ziyaretler ve istişare toplantıları, kentimizin gelişimi ve iş birliği içinde hareket edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü buluşmamızda, ne yazık ki Ayhan Bey'in yeğeninin vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi büyük bir nezaket göstererek bizleri kapıda karşıladı, ancak cenaze nedeniyle aramızdan ayrılmak durumunda kaldı. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

"Dost Dernekler Platformu'nun çabaları oldukça kıymetlidir"

Eskişehir'in Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olup farklı dönemlerde hem ülke içinden hem de dışından göç alarak büyüdüğünü, farklı kültürlerden gelen insanların huzur ve uyum içinde yaşadığı bir kent haline geldiğini vurgulayan Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Göçle gelen her grup, kent ekonomisine ve sosyal yapıya katkı sunarak Eskişehir'in gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Eskişehir'in kalkınmasına ve gelişmesine yönelik çözüm üretmek adına çalışan Dost Dernekler Platformu'nun bu çabaları oldukça kıymetlidir. Kentimizin geleceği için gösterdiğiniz gayret takdire şayandır. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, Eskişehir'i daha güçlü bir noktaya hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle sizleri sevgiyle selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kapımız her zaman açık." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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