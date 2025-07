Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Oxford Sınavları için Yetkili Merkez Oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Oxford University Press ile yaptığı anlaşma sayesinde uluslararası geçerliliği olan Oxford ingilizce sınavlarını uygulayacak yetkili merkez oldu. Bu sayede Eskişehir ve çevresindeki adaylar, bu sınavlara üniversite bünyesinde girme fırsatı yakalayacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil sınavlarının uygulanmasına yönelik önemli bir iş birliğine daha imza attı. Cambridge University Press ile gerçekleştirilen iş birliğinin ardından, Oxford University Press ile yapılan protokol kapsamında, Oxford Test of English, Oxford Test of English Advanced, Oxford Test of English for Schools sınavlarının Eskişehir'deki yetkili uygulama merkezi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu oldu.

Protokol, Oxford University Press ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. İmza törenine, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Oxford University Press Sınavlardan Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak "Cambridge'ten sonra Oxford ile yaptığımız bu önemli iş birliği, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna, yabancı dil eğitimi alanındaki öncü rolüne ve prestijine önemli bir katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Esnek yapıya sahip ve dünya genelinde tanınan sınavlar olarak bilinen Oxford Sınavları, adayların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini dijital ortamda ölçüyor. Oxford Sınavları, adayların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini dijital ortamda ölçen, esnek yapıya sahip ve dünya genelinde tanınan sınavlar olarak biliniyor. Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Oxford Test of English ve Oxford Test of English Advanced sınavları, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) standartlarına göre değerlendirilmekte olup, ÖSYM tarafından eşdeğerliği tanınan sınavlar arasında yer alıyor. Adaylar sonuçlarını 5 iş günü içerisinde öğrenebiliyor. Sınav sonuçları akademik ve mesleki alanlarda kullanılabilmekte; ayrıca yükseköğretim kurumlarında İngilizce hazırlık sınıfı muafiyeti için de geçerli sayılıyor. Eskişehir ve çevre illerden tüm adaylara açık olacak şekilde planlanan sınav süreciyle, bölge genelinde uluslararası düzeyde geçerliliği olan yabancı dil sınavlarına erişim imkanı genişlemiş oldu. Detaylı bilgilendirme ve başvuru sürecine ilişkin duyuruların, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin resmi web sitesi ile Yabancı Diller Yüksekokulunun iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR