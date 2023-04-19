Eskişehir nüfusunun yüzde 22'si çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Eskişehir'de toplam nüfusun yüzde 22'si çocuklardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı İstatistiklerle Çocuk verisini paylaştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2022 yılında yüzde 26,5 oldu. Paylaşılan verilere göre Eskişehir'de çocukların toplam nüfusa olan katkısı yüzde 22'den daha az. Eskişehir, çocuk nüfusunun az olduğu şehirler arasında yer alırken, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ilin yüzde 16,9 ile Tunceli olduğu açıklandı. ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 44,9 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 41,4 ile Şırnak ve yüzde 39,3 ile Ağrı takip etti. - ESKİŞEHİR