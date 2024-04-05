Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi 51 Bin 210 Kadına Ulaştı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un öncülüğünde başlatılan ve 51 bin 210 kadının hayatına dokunulan Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kent merkezinde ve ilçelerde tüm hızıyla devam ediyor.

Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin öncüsü olan Hülya Aksoy ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu'nda projenin güncel durumuyla ilgili bilgiler paylaştı. 2023 yılının ekim ayında başlatılan proje ile toplamda 350 bin kadının bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Kadınları ilgilendiren meme kanseri, benzeri hastalıklar ve kadına şiddet gibi önemli konularda il merkezinde ve ilçelerde bilgilendirme çalışmaları devam ederken, proje çerçevesinde günümüz itibariyle 51 bin 210 kadına ulaşıldı. Aksoy, kadınların olumlu tepkiler gösterdiği projeyi tamamlanana kadar devam ettireceklerini vurgularken, Bildirici ise, proje çerçevesinde bir araya getirilen kadınlara sağlık hakkında verilen eğitimlerin devam ettiğini ve gerekli taramaların gerçekleştirildiğini belirtti.

"Kadınımızın olduğu her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, projenin amacından ve güncel durumundan bahsederek, "Projemizin amacı, kadınlarımızı özellikle başta kanser olmak üzere kendi sağlıkları ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak. Bununla birlikte kadınları ve insanları ilgilendiren birçok konuda bilgilendirme çalışması yürütüyoruz. Eskişehir ilinde de bu çalışmaları ekim ayında başlattık. Proje bütün ilçeleri dolaştı. Şimdi de il merkezimizde devam ediyor. Toplamda 350 bin kadın hedefimiz. Şu anda 51 bin kadına ulaşmış durumdayız. Tamamlanana kadar projemiz devam edecek. Kadınımızın olduğu her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak adına böyle bir hedefle yola çıktık. Özellikle her ilçeye birer kere gitmeyi hedefledim ve birçoğuna katıldım. Katılamadıklarım oldu ama oralarda da proje yine devam ediyor. Proje sürdüğü sürece devamlı katılmak için çaba sarf ediyorum. Başta kırsaldaki kesim olmak üzere tüm kadınlar, bu projenin kendileri için yapıldığının farkındalar ve çok memnun olduklarını ifade ediyorlar" dedi.

"Sayın valimizin eşinin yürüttüğü proje kanser haftasını da anlamlandırıyor"

Projeyle ilgili konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise, şu şekilde konuştu:

"Sayın valimizin değerli eşi hanımefendinin koordinasyonunda bir kadın sağlığı eğitimi projesini ilimizde cari hale getirmiş durumdayız. Aslında bu proje, şu an içinde bulunduğumuz haftaya da anlam katan bir proje. Biliyorsunuz 1-7 Nisan Kanser Haftası içerisindeyiz. Dolayısıyla aslında sayın valimizin eşinin yürüttüğü proje kanser haftasını da anlamlandırıyor. Biz bu projeyle yaklaşık ilimizde 15 ile 69 yaş arasında 350 bin civarında kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda da yaklaşık 50 bin civarında bir kadına ulaşmış durumdayız. Eğiticilerimizin marifetiyle, merkez ilçeler ve periferik ilçeler dahil kadınları belli periyotlarla topluyoruz ve bunlara kadın sağlığı ile ilgili eğitim veriyoruz. Tabii bunları tahmin edebileceğiniz gibi kanser erken tanı merkezlerimize yönlendiriyoruz ve bunlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser taramaları için teşvik ediyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede on binlerce kişiye ulaşılmış, taramaları yapılmış durumda." - ESKİŞEHİR