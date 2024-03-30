Eskişehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından iftar yemeği düzenlendi

Eskişehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla Diyanet Genç Ofis ve ESTÜ'den Geçerken Öğrenci Kulübü tarafından İki Eylül Kampüsü Yemekhanesinde iftar yemeği verildi.

Yemeğe Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Adnan Özcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Onur Kaya, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftüsü Yardımcısı İsrafil İğde, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım'ın yanı sıra manevi danışmanlar, Eskişehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet Genç Ofis mensupları, ESTÜ'den Geçerken Öğrenci Kulübü ile üniversite öğrencileri katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeği, Gerek'in dualarıyla başladı. Eskişehir'in ve Eskişehir'de öğrenim gören öğrencilerin kendileri için önemli olduğunu belirten İl Müftüsü Gerek, "Başarılı bireyler, başarılı bilim insanları olma yolunda Allah hepinizi muvaffak kılsın" diyerek iftara katılan öğrencilere dua ve iyi dileklerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan ise "Eskişehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla Diyanet Genç Ofis ve ESTÜ'den Geçerken Öğrenci Kulübü tarafından Üniversitemizde düzenlenen bu iftar yemeği, hepimiz için çok anlamlı ve bütünleştirici bir etkinlik oldu. Yemeğimizde sadece ESTÜ öğrencileri değil; Eskişehir'de bulunan diğer üniversitelerimizden de öğrencilerimizin bir kısmı da yer alıyor. Bu güzel organizasyon için Gerek'e, Türkiye Diyanet Vakfına ve Diyanet Genç Ofise teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR