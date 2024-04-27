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Eskişehir İl Müftülüğü, 2024 yılı hac hazırlık kursları düzenledi

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Eskişehir İl Müftülüğü, 2024 yılı hac hazırlık kursları çerçevesinde 950 hacı adayına eğitim semineri düzenledi. İl Müftüsü Bekir Gerek, haccın hikmeti ve sembollerinin anlamı hakkında konuşarak, hacı adaylarının bu kutsal yolculuğa en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı oldu.

Eskişehir İl Müftülüğü, 2024 yılı hac hazırlık kursları çerçevesinde 950 hacı adayına eğitim semineri düzenledi.

İl Müftüsü Bekir Gerek, haccın hikmeti ve sembollerinin anlamı hakkında konuşarak, hacı adaylarının bu kutsal yolculuğa en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı oldu. İl Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin, hac ve umrede bir arada yaşama bilincini vurgulayarak, hacı adaylarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerinin önemini anlattı. Hac ve Umre Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, hac yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlıkların neler olması gerektiği konusunda detaylı bilgiler verdi. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Utku Urgan, temel sağlık bilgileri sunarak, hacı adaylarının sağlıklarını korumak için dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulunurken Odunpazarı İlçe Müftülüğü Uzman Vaizi Necati Erdağlı, hac ve umre menasiki hakkında bilgiler verdi. Ardından Eğitim Uzmanı İsmail Kaymak, Mekke ve Medine'de ziyaret edilebilecek yerler hakkında sunum yaparken seminer, İl Vaizi Naciye Önür'ün kadınlara özgü konularda, hacca gidecek adayların kutsal yolculuğa en iyi şekilde hazırlanmaları sunumu ile devam etti. Önür, Haccın menasiklerini, Mekke, Medine'de bulunan tarihi, dini mekanlar ve hacca giderken dikkat edilmesi gerekenler hakkında hacı adaylarına bilgi vererek semineri bitirdi. Kursa katılan hacı adaylarının eğitimden memnun kaldığı ifade edilirken kursa katılan vatandaşlar Eskişehir İl Müftülüğüne teşekkürlerini iletti. Eskişehir İl Müftülüğü hacca gidecek tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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