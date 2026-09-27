Eskişehir İl Ambulans Servisi toplantıda başarılı ekiplere teşekkür belgesi verdi

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Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen toplantıda il genelindeki acil sağlık hizmetleri verileri değerlendirilirken, vatandaş memnuniyetiyle öne çıkan sağlık ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Ağustos Ayı Değerlendirme Toplantısı, 22-23 Eylül tarihlerinde tamamlandı. Toplantıya; kent genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları birim sorumluları ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi personeli katılım sağladı. Gerçekleştirilen oturumlarda il genelinde yürütülen acil sağlık hizmetlerinin performans göstergeleri detaylı şekilde incelenirken, hizmet kalitesinin ve müdahale hızının artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı.

Başarılı ekiplere teşekkür belgesi takdim edildi

Program kapsamında, acil sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların geri bildirimleri ve memnuniyetleri doğrultusunda özverili çalışmalarıyla dikkat çeken personele ödül verildi. Başarılı ekiplere "Teşekkür Belgesi", İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman tarafından takdim edildi.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, kent genelinde acil sağlık hizmetlerinin belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda daha etkin, verimli ve koordineli şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı