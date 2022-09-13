Eskişehir haberleri! Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatiflerinin Ürünleri Erdal İnönü Kent Parkı'nda Satılacak

Antalya Muratpaşa Belediyesi, kadın kooperatifleri ürün satış mağazasının Erdal İnönü Kent Parkı'nda 15 Eylül Perşembe günü saat 18.30'da açılacağını duyurdu.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadın kooperatifleri ürünsatış mağazasının Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılacağını duyurdu. Açılış, 15 Eylül Perşembe saat 18.30'da yapılacak.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre Belediye Başkanı Uysal, mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem verdiklerini belirtti. Uysal, "Kooperatiflerimize raf tahsis ettiğimiz, konsinye satış modeliyle çalışacak bir sistem oluşturduk" dedi.

Uysal ilk etapta, Antalya'dan 20 kooperatife raf tahsisinin yapıldığını belirtti. Amaçlarının kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak olduğunu belirten Uysal, kadınların bağımsız ekonomi oluşturmalarının desteklenmesini belediyecilik çalışmaları içinde ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ÖYKÜ GÜRMAN SAHNE ALACAK

Muratpaşa Belediyesi'nin 4 gün boyunca devam edecek Kadın Kooperatifleri Buluşmasında, erişteden reçele, pekmezden, sirkeye pek çok ürün ve hediyelik eşyalar Antalyalılarla buluşacak. Erdal İnönü Parkı'nda her akşam farklı bir sanatçının konser vereceği buluşmada Pazar günü saat 20.00'de ise Öykü Gürman sahne alacak.