Eskişehir haberleri | '6. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı' Törenle Açıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı", Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Açılış törenine; Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Sibel Erenoğlu, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Figen Kahya, 6. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın onur konuğu Prof. Dr. Candan Dizdar Terwiel, Ayşegül Türedi Özen, çalıştayda yer alan bilim insanları, sanatçılar ve Eskişehirli sanatseverler katıldı.

Açılış töreninde ilk sözü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı ve Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin sanat danışmanlığını yapan Ayşegül Türedi Özen aldı. Özen, çalıştayda ortaya çıkan eserleri bir çatı altında toplamanın en büyük hayali olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çalıştay günün erken saatlerinde başlayacak, gecenin geç saatlerine kadar devam edecek. Şehrin ateşinin dumanı, isi, kokusu ve büyüleyen renkleri ile ortaya çıkacak eserleri büyük bir merak ve heyecan ile bekliyoruz. Huzurunuzda tüm seramik sanatçıları adına bize bu güzellikleri yaşatan, genç nesillere örnek olabilmek adına attığımız adımları güçlendiren, çabalarımızı destekleyen, seramik ateşini yakan ve hiç sönmemesi için yıllardır körükleyen Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a ve onunla birlikte çalışan tüm ekibine gönlümce teşekkürlerimi sunuyorum."

Açılış töreninin ardından açılışa katılan katılımcılarla birlikte çalıştayın yapılacağı Odunpazarı Meydanı'na gidilerek, "şehrin ateşi" yeniden yakıldı.

OSMANGAZİ, EMEK VE 75. YIL MAHALLELERİNE SERAMİK MASALARI KURULACAK

6'ncı Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda geçmiş yıllardan farklı olarak Odunpazarı Meydanı'nın dışında; Osmangazi, Emek ve 75. Yıl Mahallelerine de seramik masaları kurulacak. Yarın Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Raif Özgür Parkı'na, 5 Ağustos Cuma günü Emek Mahallesi Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na, 6 Ağustos Cumartesi günü ise 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Parkı'na seramik masaları kurulacak. 14.00 ila 16.00 saatleri arasında kurulacak olan seramik masalarında yurttaşlar, hem hazırlanmış çamur karoları üzerine çizgisel dekorlar yapabilecek hem de çamur tornasında çamuru şekillendirebilecek.

Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 7 Ağustos 2022 Pazar günü saat 18.00'de Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde açılacak sergi ile sona erecek. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılacak eserler, Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sergilenecek.