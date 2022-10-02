Eskişehir haber | Tepebaşı'nda Yetişkinler İçin Seramik ve Cam Kursları Başlıyor

Eskişehir haber: Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü’nde bulunan Beceri ve Sanat Atölyeleri’nde düzenlediği yetişkin grubu seramik ve cam kursları için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Beceri ve Sanat Atölyeleri'nde düzenlediği yetişkin grubu seramik ve cam kursları için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent sakinleri için kaliteli zaman geçirecekleri ve yeni hobiler edinecekleri aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Beceri ve Sanat Atölyeleri'nde düzenlenecek olan düzenlediği yetişkin grubu seramik ve cam kursları için de kayıtlar 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurs başlama tarihi ise 10 Ekim Pazartesi olacak.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0 (532) 204 61 60 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.