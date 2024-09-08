Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi'nde İş ve Gençlik Buluşması

Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen, farklı sektörlerden işverenlerin ve gençlerin özel davetli olarak katıldığı etkinlikte, katılımcılar birbiriyle tanışma ve iş birliği yapma fırsatı yakaladı. Etkinlik alanında açılan 'Tanımsız' isimli karma sergi de oldukça dikkat çekti.

Espark Alışveriş Merkezi'nin çatı katında düzenlenen etkinliğe, birbirinden farklı sektörlerde yönetici ve işveren pozisyonunda bulunan çok sayıda kişi ile gençler katılım gösterdi. Özel davetli olarak etkinliğe katılan yaklaşık bin kişi, birbiri ile tanışma ve ilgilendikleri iş alanları hakkında fikir alışverişi yapabilme imkanı buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona katılım gösterenler memnuniyetini dile getirirken, etkinlik alanında açılan 'Tanımsız' isimli karma sergi büyük ilgi gördü. Düzenlenen organizasyon sayesinde oluşturulabilecek iş birlikleri ile kente değer katıcı projelerin oluşturulabileceğini belirten Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Evren Kırcalı, "Artık Eskişehir'de çok daha farklı etkinlikler ve iş birlikleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Çok farklı disiplinlerde çalışan gençlerimizi ve işverenlerimizi bir araya getirdik"

Düzenlenen organizasyonda işverenlerin ve kendisini geliştirmekte olan gençlerin bir araya gelebildiğini belirten Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Evren Kırcalı, "X-Night By Espark'ın bu yıl yaza veda partisindeyiz. Mekanları değiştirme ve değer katma konusunda bir çalışmamız oldu. Bu akşam burada çok farklı disiplinlerde çalışan gençlerimizi ve işverenlerimizi bir araya getirdik. Onlarla birlikte daha güçlü olacaklarını düşünüyorlar. Tabii burası şu anda alışveriş merkezimizin 5'inci katı, normalde bir otopark alanı ama bu akşam çok farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bir sergimiz var. Birbirinden değerli farklı sanatçılarımızın eserlerini burada görebilirsiniz. Dijital anlamda da eserler bulunmaktadır. Bu iş birliğiyle birlikte sanırım artık Eskişehir'de çok daha farklı etkinlikler ve iş birlikleri olacaktır" dedi.

"İnsanlar arasında köprü olmak bizi çok mutlu ediyor"

Farklı sektör temsilcileri ile gençlerin birbiri ile iş birliği içerisinde projeler geliştirebilme imkanı yakalayabilecek olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren organizasyon sorumlusu ve tasarımcı Özgür Can Akdağ, "X-Night başlığı altında biz Eskişehir'deki geliştirici insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz ve baktığınızda şehirde çok fazla potansiyel var. Eskişehir'den bahsediyorum aslında. Biz bu alanlarda girişimcileri, marka sahiplerini, sanatçıları, tasarımcıları bir araya getirip insanların birbirleriyle projelerini paylaşmasını ve günün sonunda bu ortamlardan bir şeylerin çıkmasını istiyoruz. Yani biraz filizlenmesini istiyoruz aslında. O yüzden de bizim için çok heyecanlı bir durum bu. Çünkü Espark şehirde çok önemli bir yere sahip ve şehrin kalbi. Aslında biz bu kalpte insanlarla buluşabilme ihtimaline karşı çok heyecanlanıyoruz. Bu alanda 2'nci kez bir aradayız ve çok mutluyuz. Bu ortamda birbirini tanımayan insanlar bir araya geldiği ve birbirleriyle fikirlerini çarpıştırdığı için günün sonunda bu ortamdan çok fazla workshop, ürün tasarımı ve etkinlik tasarımı iş birliği yapan insanlar olduğunu biz duyduk. Günün sonuna baktığınızda o insanlar arasında köprü olmak bizi çok mutlu ediyor. Umarım şehirde daha fazla köprüler kurabiliriz" dedi.

"Sergide insanları uyandıracak eserler var"

Etkinlik alanında açılan 'Tanımsız' isimli serginin ziyaretçiler açısından ilgi çekici olduğunu belirten Sanatçı Merve Küpeli Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Espark'ın düzenlediği bu harika organizasyona biz 5 eserle katıldık. Halkın eserlerle buluşması, özellikle gençlerin sergi gezmeleri bizi çok mutlu etti. Hem bir galerici hem de sanatsever olarak Espark'a bunun için teşekkür ederim. Harika bir etkinlik olmuş. Benim gördüğüm kadarıyla modern eserler var. Geleneksel eserlere göre daha ilgi çekici ve insanları daha da uyandıracak işler var içeride. Bence herkesin gelip görmesi lazım ama sanırım süre çok kısıtlı. Umarım Espark bunu sürdürür, ilerleyen zamanları da olur." - ESKİŞEHİR