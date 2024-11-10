Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Duygu Dolu 10 Kasım Videosu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü için hazırlanan duygu dolu video beğeni topladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde video hazırlandı. Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü için hazırlanan duygu yüklü video, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşım beğeni topladı. - ESKİŞEHİR