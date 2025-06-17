Eskişehir'e Hac Kafilesinin Dönüşü: Emre'nin Sevinci Gözlere Doldurdu

Eskişehir'e Hac Kafilesinin Dönüşü: Emre'nin Sevinci Gözlere Doldurdu
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Eskişehir'de kutsal topraklardan dönen ilk hacı kafilesi, Hasan Polatkan Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Down sendromlu Emre Tekin, dedesi ve anneannesini karşılarken yaşadığı mutluluk, tüm katılanları duygulandırdı.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'e kutsal topraklardan ilk hacı kafilesi uçakla döndü. Hasan Polatkan Havalimanı'nda dedesini ve anneannesini 'Icardi'nin gol sevinci hareketi ile karşılayan down sendromlu Emre Tekin'in yaşadığı mutluluk, görenleri gülümsetti

İbadetlerini tamamlayıp kutsal topraklardan dönen hacıları taşıyan uçak, bugün öğleden sonra Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Hacdan dönen yakınlarını bekleyen aileler havalimanının çıkış kapısında yoğunluk oluşturdu. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte kapıda görünen hacıları gören vatandaşların yoğun sevinci göze çarparken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Dedesi ve anneannesini bekleyen down sendromlu 21 yaşındaki Emre Tekin'in heyecanı da dikkatlerden kaçmadı. 2005 yılında annesi ve babasıyla birlikte hacca giden Tekin, kapıdan geçen bütün hacılara "Hoş geldiniz" demeyi de ihmal etmedi. Dedesi Osman ve anneannesi Seher Akkaymak'ı görünce mutluluktan zıplamaya başlayan ve "Dedem geldi" diyerek sevincini gösteren Emre'yi alandaki vatandaşlar coşkuyla alkışladı. Emre, sevincini Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin gol sevinci hareketiyle gösterdi.

"Emre de 2005 yılında gitti, gördü orayı"

Emre Tekin'in 67 yaşındaki dedesi Osman Akkaymak, "Oralar çok süperdi. Anlatmakla olmuyor, gidip görmek gerekiyor. Rabbim cümlesine orayı nasip etsin. Üzülerek, ağlayarak geldik. Bizi kapıda karşılayan Emre, canım ciğerim benim. Emre de 2005 yılında gitti, gördü orayı. Allah bizlere nasip etti, sizlere de etsin" dedi.

"41 gün sonra da bugün nasip oldu, döndük"

Yurduna dönen bir başka hacı Mehmet Çakır ise "Çok farklı bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, şükürler olsun. Ayın 6'sında gittik, 41 gün sonra da bugün nasip oldu, döndük" diyerek duygularını aktardı.

Yurda dönen 51 yaşındaki Eskişehirli hacı Sefa Çakır ise şöyle konuştu:

"Çok güzel, anlatılmayacak bir duygu. Orada her şey çok güzel. Ayrılmakta çok zorlandık. Dün çok ağladık, veda tavafımızı yaptık. Mutluluğu, üzüntüyü, hepsini bir arada yaşadık. Oralar çok güzel, inşallah herkes gidip görür ve o maneviyatı tadar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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