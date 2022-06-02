Eskişehir'deki Etkinlik Yasakları, Odunpazarı Belediye Meclisi Gündeminde… Kazım Kurt:  "Akp'nin İktidar Sarhoşluğunun Kanıtıdır" - Haberler

ÖZGE ZAİM

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi haziran ayı ilk oturumu yapıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ; festival ve yoga yasağı ile ilgili "Bu AKP'nin iktidar sarhoşluğunun kanıtıdır. Siz yapın, başkası yapmasın. Herkes yapsın. Özgürlük varsa organizasyon şirketleri de yapsın. Özgürlük varsa benim için de olsun sizin için de olsun" dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediye Meclisi haziran ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında yapıldı.

Meclis gündemine; Eskişehir Valiliği'nin aldığı etkinlik yasağı kararı ile yapılamayan Anadolu Fest ve Dede Korkut Parkı'nda yoga yapılmasının engellenmesi tartışmaları da geldi.

"YASAK KOYARIZ MANTIĞI İLE HAREKET DOĞRU DEĞİL"

Belediye Meclis'nin CHP'li üyesi Emre Genç; Eskişehir'in turistlerin yoğun olarak geldiği, sosyal, demokratik, insanların özgürce yaşadığı şehir olma misyonundan ne olduğu belli olmayan birtakım yasaklarla anılmaya başlandığını belirtti. Genç, şunları söyledi:

"Bu şehirde yaşayan yurttaş olarak bu kararlardan rahatsız olduğumu şahsi olarak bir kez daha bildirmek istiyorum. Daha önce Anadolu Fest ile ilgili bir yasak vardı. Nerede, orada gençler bir araya geleceklerdi, alkol alacaklardı, yasaklıyoruz bunu. Giden gider, gitmeyen gitmez. Yani siz illa sizin görüşünüzden değil diye baştan kesmeniz çok mümkün değildir. Sonra sosyal medyada gördük, yoga yasa dediler. Acaba şaka mı diye düşündüm. Zaytung haberi gibi. Bir grup orada spor yapıyor, yoga yapıyor. Bu da yasaklanmış. Daha sonra geri adım atmak durumunda kaldılar. Özellikle benim düşüncemden değilse yaşayamayız, yasak koyarız mantığı hareket edilmesi kesinlikle doğru değil."

"SİZ DE BIRAKIN YOGA YAPMAYI ÇEKİRDEK ÇİTLEMEK YASAK"

Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Mehmet Bilgin ise şunları söyledi:

"Dede Korkut Parkı'ndaki meseleye milletvekilimiz Nabi Avcı açık ve net bir şekilde yanıt verdi. Ben de kısaca özetleyeceğim. Eskişehir'in en özgür parkı Dede Korkut Parkı'dır. 4 tarafı da açık herkes istediği yerden, istediği şekilde buraya girer, istediği sporu da yapar. Bisiklete de biner, yoga da yapar, orada yapılacak her türlü sporu yapar. Buradaki sıkıntı organizasyon yapacaksanız Valiliğe bildireceksiniz ki size uygun alan açılsın. O organizasyonun yapılmasını engelleyecek durum yok. Eskişehir'deki en özgür park Dede Korkut Parkı'dır. Sizde bırakın yoga yapmayı çekirdek çitlemek bile yasak. Neden onu konuşmuyorsunuz?"

"ÖZGÜRLÜK HERKES İÇİN OLSUN"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu AKP'nin iktidar sarhoşluğunun kanıtıdır. Siz yapın, başkası yapmasın. Herkes yapsın. Özgürlük varsa organizasyon şirketleri de yapsın. Özgürlük varsa benim için de olsun sizin için de olsun. Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı etkinlik ayrıdır, özel şirketin yaptığı etkinlik ayrıdır. Anadolu Fest'i yapmak için başvurmuş adam" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EMRE GENÇ KONUŞMALAR

MEHMET BİLGİN KONUŞMALAR

KAZIM KURT KONUŞMALAR

ANKA / Yerel