Eskişehir'de Muharrem Ayında Aşure İkramı

Eskişehir'de yaşayan Aşağı Piribeyli köylüleri; Muharrem ayının manevi iklimi dolaysıyla düzenlenen programda, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Eskişehir'de dernek binasında gerçekleştirilen organizasyonda birlik ve beraberlik vurgusu gerçekleştirildi. Kerbala'da hayatını kaybedenler de dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Muharremiye ve dualar ile Kerbela şehitleri ve Ehl-i Beyt rahmet ve minnetle yad edildi. Eskişehir'de yaşayan Aşağı Piribeyli Derneği tarafından 'aşure' ikramı organize edildi.

"Müstesna bir zaman dilimidir"

Dernek Başkanı Yusuf Kara etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Muharrem ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiş¬tiren önemli bir zaman dilimidir. Bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirmektedir. Muharrem ayının sabrın, teslimiyetin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde idrak edildiği müstesna bir zaman dilimidir" dedi.

Kara, vatandaşlarla bir araya gelerek aşure dağıttı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Protokol üyeleri ve aşure ikramına katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Kerbela şehitleri rahmet ve hürmetle anıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı