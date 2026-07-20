Haberler

Eskişehir için test uçuşu uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yarın 10.00-17.00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirileceğini duyurdu.

Eskişehir'de yarın test uçuşu gerçekleştirileceği duyuruldu.

Duyuru, Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yarın gün içerisinde test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 21.07.2026 tarihinde (Yarın) 10.00-17.00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Orta Doğu'da gerilim bitmiyor! Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı

Orta Doğu'da gerilim bitmiyor: Husiler petrol devine abluka başlattı
Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti

AK Parti'nin ağır topunun skandal görüntüleri! Mecburen istifa etti
İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden

İki büyük müjde birden verdi! Taraftar sevinçten havalara uçuyor
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı