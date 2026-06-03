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Başsavcı Karakülah, Uzlaştırmacılar Günü'nde bir araya geldi

Başsavcı Karakülah, Uzlaştırmacılar Günü'nde bir araya geldi
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla Eskişehir'de görevli uzlaştırmacılar ile bir araya geldi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla Eskişehir'de görevli uzlaştırmacılar ile bir araya geldi.

Eskişehir Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonunda gerçekleştirilen buluşmaya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Cumhuriyet Savcısı Erkan Yıldırım, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Muharrem Akaydın ve çok sayıda uzlaştırmacı katıldı. Uzlaştırmacıların gününü kutlayan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir'de uzlaşı kültürünün yaygınlaşmasında gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür etti. Dernek Başkanı Muharrem Akaydın ve beraberindeki uzlaştırmacılar da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile uyumlu ve etkin bir şekilde çalıştıklarını belirterek Başsavcı Karakülah'a teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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