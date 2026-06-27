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Eskişehir'de yükümlülere 'Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi

Eskişehir'de yükümlülere 'Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında yükümlülere farkındalık semineri düzenledi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında denetimli serbestlik altındaki yükümlülere yönelik farkındalık semineri düzenledi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, toplumsal bilinci artırmak ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir eğitim faaliyetine imza attı. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla müdürlük bünyesinde işlem gören yükümlülere yönelik geniş kapsamlı bir farkındalık semineri gerçekleştirildi. Eskişehir'de düzenlenen programda, uyuşturucu maddelerin bireysel ve toplumsal zararları, bağımlılık döngüsünden kurtulma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması gibi konular masaya yatırıldı. Uzman eğiticiler tarafından verilen seminerde, denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılması sürecinde bu tür farkındalık çalışmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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