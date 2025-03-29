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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mihalgazi İlçesi'nde yapılan aramada 609 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hakkında soruşturma başlatılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mihalgazi İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda, Mihalgazi İlçesi'nde şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada 609 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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