Seramik fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

Seramik fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Eskişehir İl AFAD ekipleri, bir seramik fabrikasında gerçekleştirdiği 'Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi' ile çalışanlara teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Tatbikatlar sırasında yangın ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince, bir seramik fabrikasında düzenlenen 'Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi' kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Fabrika çalışanlarına yönelik olan eğitim, 3 grup halinde yapıldı. AFAD ekiplerince ilk olarak personele, afet ve yangınlarla ilgili teorik bilgilendirmede bulunuldu. Ardından, yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Fabrika çalışanları, acil durumlarda doğru müdahale ve güvenli tahliye süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
