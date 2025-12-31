Seramik fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince, bir seramik fabrikasında düzenlenen 'Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi' kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Fabrika çalışanlarına yönelik olan eğitim, 3 grup halinde yapıldı. AFAD ekiplerince ilk olarak personele, afet ve yangınlarla ilgili teorik bilgilendirmede bulunuldu. Ardından, yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Fabrika çalışanları, acil durumlarda doğru müdahale ve güvenli tahliye süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi. - ESKİŞEHİR