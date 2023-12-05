Eskişehir'de Sahaflık Yapan Esnaf, Müzik Severlere Geçmişe Yolculuk Yaptırıyor

Sahaflık yaptığı dükkanında tutkunlarına eski dönemleri yaşatıyor

Müzik severler bu sahafta geçmişe yolculuk yapıyor

Eskişehirli 6 yıllık sahaf Devran Gökay:

"Dükkanın bir odasını tamamen kaset, plak ve CD'ye ayırdık"

"Direkt sanatçının kendi döneminde ürettiği ürünü elde edebiliyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sahaflık yapan esnaf Devran Gökay, kaset, plak ve CD parçaları ile eski yılları yaşatırken, vatandaşların günümüz dijital platformlarına karşı sanatçıların doğrudan kendi eserlerine ulaşarak geçmişte yolculuk yaptığını anlattı.

Eskişehir'de yaşayan Devran Gökay isimli vatandaş kentte 6 yıldır sahaflık yapıyor. Gökay, sahaflığın yanı sıra eskiye özlem duyan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için müzik materyalleri satıyor. Müzik malzemelerinin alım satım işine nasıl başladığını ve bunu geliştirdiğini anlatan Gökay, eskici pazarlarında dolaştığı sırada 1940'lı yıllardan itibaren 2000'li yıllara kadar pop, caz, klasik, arabesk, metal müzik türünde kasetleri ve plakları topladığını ifade etti. Dükkanın bir odasını bu iş için ayırdığını belirten Gökay, vatandaşların müzik kasetlerine ve plaklarına ilgisinin güzel olduğunu dile getirdi. Günümüzde dijital alanda kullanılan platformlar ile geçmiş yıllardaki müzik anlayışını kıyaslayan Gökay, sanatçıların kendi çıkardığı kaseti veya plağa ulaşmanın vatandaşlara farklı hissettirdiğinden söz etti.

"İnsanlara keyifle müzik dinleterek nostalji kültürünü kazanmaları için satıyoruz"

Normalde sahaflık yaptığını, ailesinden dolayı kaset, plak gibi müzik malzemelerine ilgi duyduğunu belirten Devran Gökay, arkadaşlarıyla kaset alışverişi yaparak ilerlediğini söyledi. Devran Gökay, sözlerine şöyle devam etti:

"Babam da zamanında bir kaset fabrikasında çalışıyorlardı. Bizim evimizin bir odası baştan aşağı kaset doluydu. Orada gördükten sonra kendi dükkanımda dinlemek ve gelen arkadaşlara nostalji olur diye kaset toplamaya başladım. Sonrasında gelen arkadaşlar da kaset istediler. Onlar biz de satın alsak dediler. Kaset sata sata bu dükkana taşındıktan sonra da bir odayı tamamen kaset, plak ve CD üzerine yaptık. İnsanlara keyifle müzik dinleterek nostalji kültürünü kazanmaları için satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Somut olarak direkt sanatçının kendi döneminde ürettiği ürünü elde edebiliyorlar"

Vatandaşın eski dönem müzik ürünlerine ilgisinin iyi düzeyde olduğuna değinen Gökay, günümüzdeki dijital müzik platformlar ile geçmiş dönemi kıyaslayarak şunları anlattı:

"Genç arkadaşlar var. Onlar görünce çok şaşırıp çok heyecanlanıyorlar. Çünkü piyasada artık genellikle sanal müzik icra ediliyor. Sanatçıyı dinlemek için belli mecralara ücret ödeniyor ama ellerine hiçbir şey geçmiyor. Burada somut bir şekilde direkt sanatçının kendi döneminde ürettiği ürünü elde edebiliyorlar. Belli bir yaşın üstündeki vatandaşlar için de çok keyifli bir nostalji oluyor. Gençliklerindeki plakları, kasetleri görebiliyorlar. Özellikle genç arkadaşlar bunu dinlemekten ziyade ellerinde somut bir şey olması fikrinden dolayı mutlu olup alıyorlar. Ama 20-30 yaş üstü kesimde de direkt teyp, kaset, kasetçalar satın alıp biriktirerek, albüm ve koleksiyon yapmaya başladılar."

"Müzik dinlemenin hep var olan bir parçasıydı"

Müzikle alakalı kaset ya da plak toplamanın sanal mecralardan şarkı dinlemenin arasındaki en büyük farkın bir ritüel olduğunu da dile getiren Gökay, "Çünkü herhangi bir mecradan bir şarkıya ulaşıldığında bu bir kolaylık ve keyif oluyor. Ama bir aksiyon yok. Kaseti, plağı elinizdeki diğer eşyalar arasında arıyorsunuz, müzik çalara takıyorsunuz. Bu müzik dinlemenin hep var olan bir parçasıydı. Bu ritüelin de aslında müzik dinlemenin keyiflerinden bir tanesi olduğunu fark etmeye başladılar" diyerek sözlerini noktaladı.