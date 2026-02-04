Haberler

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın: "Eskişehir'de Mesem Çok Ciddi Teveccüh Görüyor"

Güncelleme:
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısında ciddi bir artış gösterdiğini belirtti. 2023 yılında Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'ne ek olarak Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'nin de açıldığını ve ileride üçüncüsünün açılabileceğini ifade etti.

Eskişehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın toplantıda şöyle konuştu:

"Mesleki Eğitim Merkezi'miz 2023 yılında Eskişehir'de bir tane vardı, Baksan Mesleki Eğitim Merkezi. Geçen seneden itibaren Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'ni de açtık. Çok ciddi anlamda teveccüh görüyor, öğrencilerimizin sayısı günden güne artıyor. Belki de ileriye doğru üçüncüsünü açsak bile yeridir. ve sektörle çok güçlü iş birliklerimiz var. Bu minvalde Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'miz proje okulu olsun diye de bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor."

"Öğrencilerimizin burnu bile kanasın istemeyiz"

Şimdi kanun gereği işletmelerin bizim alan şeflerimiz, orada görevlendirdiğimiz öğretmenlerimiz tarafından ve İŞKUR tarafından denetlenmesi lazım ve denetleniyor. Bu minvalde belki de Eskişehir en titiz illerin başında gelir. Bu titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve Valimizin talimatı doğrultusunda da bunlar İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu'nda da çok masaya yatırılıyor. Eskişehir'de sanayi de bu minvalde çok fazla öteden duyarlı zaten. Biz de bizden kaynaklanan bir zafiyetle öğrencilerimizin burnu bile kanasın istemeyiz işletmelerde. Bu noktada alınması gereken bütün tedbirleri alıyoruz.

"Öğrencilerimize her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliği reflekslerini alıştırmamız lazım"

Bir makale okudum, bir profesör hocamız yazmış; Avrupa'nın birçok ülkesinde mesleki eğitimde önde gelen ülkelerinde, mesleki eğitime lise değil, çoğunlukla ortaokul seviyesinde başlıyorlar. ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili de öğrenci mesleki eğitime daha önce başlarsa bu iş sağlığı eğitimini de paralel bir şekilde almış olduğunu ispat ediyor hocamız. Üniversiteyi bitirdikten sonra çok geç, liseyi bitirdikten sonra da bazı meslekler için geç olabiliyor deniliyor. Yani biz öğrencilerimizi işletmede mesleki eğitime gönderdiğimizde onlara her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliğinin reflekslerini alıştırmamız lazım, tepkilerini alıştırmamız lazım. Asıl sorumluluğumuz bu. Orada hem usta öğretici bunu yapacak hem de bizim denetleyen şeflerimiz, öğretmenlerimiz bunu yapacak. Her yaptığımız toplantıda bunun altını çizerek söylüyorum."

