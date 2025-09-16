Eskişehir'de Kuş Avına İsyan: 14 Yaşındaki Çocuk Polisi Aradı

Eskişehir'de 14 yaşındaki bir erkek çocuğu, kuşları zarar verdiğini iddia ettiği küçük bir çocuğu yakalayıp polise ihbar etti.

İlginç olay, dün saat 17.30 sıralarında Reşadiye Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. İddiaya göre; 14 yaşındaki bir erkek çocuğu, kendisinden daha küçük başka bir çocuğun kuşları yakalayıp öldürerek zarar verdiğini gördü. Duruma tepki gösteren 14 yaşındaki çocuk, diğer çocuğu yakalayıp 112 İhbar Hattı'nı aradı.

Gözyaşları içinde polisi bekledi

İhbarcı çocuk, diğer küçük çocuk ve onun 2 arkadaşı polis ekiplerini bekleme başladı. Kuşlara zarar verdiği söylenen çocuk, bu esnada endişelenerek gözyaşları içerisinde kaldı. Çevrede kuş yemi satan bir kadın, ağlayan çocuğu teselli etti. Fırsat bulmasına rağmen kaçmayan çocuğa çevredekiler, "Sana plaka mı taktılar, neden kaçmıyorsun?" dedi.

"Kuşu ben öldürmedim"

İhbarcı çocuğun iddiasını reddeden küçük çocuk, "Ben bir şey yapmadım. Kuşu aşağıdan çıkarttım, yere koydum ama hastaymış. Sonra kuş kendini yere bıraktı. Biz çeşmenin yanından geldiğimizde kuşun öldüğünü gördük. Onu ben öldürmedim. Kuşu uçabilecek sanıp yere koydum ama ölmüş" diyerek kendisini savundu.

Küçük çocuk fırsat bulunca sessizce ayrıldı

Çevreden geçen polis ekibi, ihbarcı çocuğu fark etmeyerek bölgeden uzaklaştı. Ağlayan küçük çocuk, bu durumu fırsat bildi. İhbarcı çocuk arkasını döndüğü esnada arkadaşlarıyla birlikte yürüyerek sessizce bölgeden ayrıldı. İhbarcı çocuk ise, onları yakalamak için tekrardan peşlerine düştü, ama çabası sonuçsuz kaldı. İlginç olay görenleri hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR