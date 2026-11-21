Eskişehir'de korunma altındaki kız çocuklar ara tatilde sinema etkinliğine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'de korunma ve bakım altındaki kız çocuklar, ara tatilde düzenlenen sinema etkinliğine katıldı. Etkinlik, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklar için Neşeli Hayatlar Derneği iş birliğiyle organize edildi ve çocuklar birlikte film izledi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, ara tatil dolayısıyla düzenlenen sinema etkinliğine katıldı.
Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklar için Neşeli Hayatlar Derneği iş birliğiyle sinema etkinliği organize edildi. Ara tatil kapsamında gerçekleştirilen programda çocuklar, birlikte film izleyerek vakit geçirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı