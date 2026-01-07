Tarihi Büğdüz Mahalle Camii'nin geleneksel motiflerle işlenen minber örtüsü yenilendi

Eskişehir Müftülüğü ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Cami Minber Örtüsü İş Birliği Protokolü" kapsamında, Alpu ilçesinde yer alan Büğdüz Mahalle Camii'nin geleneksel motiflerle işlenen minber örtüsü yenilendi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ceylan Yavuz ve Eskişehir İl Müftülüğü Şube Müdürü Şerafettin Karagöz, İlçe Müftüsü Reşit Ceylan'ı ziyareti sonrasında beraberce Büğdüz Mahalle Camii minber örtüsü yenileme törenine katıldılar. Törene Büğdüz mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özenle hazırlanan minber örtüsü, caminin tezyinatıyla uyumlu geleneksel motiflerle işlenerek kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu. Gerçekleştirilen bu çalışma ile estetik ve sanat değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR