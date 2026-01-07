Haberler

Tarihi Büğdüz Mahalle Camii'nin geleneksel motiflerle işlenen minber örtüsü yenilendi

Tarihi Büğdüz Mahalle Camii'nin geleneksel motiflerle işlenen minber örtüsü yenilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Büğdüz Mahalle Camii'nin minber örtüsü geleneksel motiflerle yenilendi. Törene yoğun ilgi gösterildi.

Eskişehir Müftülüğü ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Cami Minber Örtüsü İş Birliği Protokolü" kapsamında, Alpu ilçesinde yer alan Büğdüz Mahalle Camii'nin geleneksel motiflerle işlenen minber örtüsü yenilendi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ceylan Yavuz ve Eskişehir İl Müftülüğü Şube Müdürü Şerafettin Karagöz, İlçe Müftüsü Reşit Ceylan'ı ziyareti sonrasında beraberce Büğdüz Mahalle Camii minber örtüsü yenileme törenine katıldılar. Törene Büğdüz mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özenle hazırlanan minber örtüsü, caminin tezyinatıyla uyumlu geleneksel motiflerle işlenerek kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu. Gerçekleştirilen bu çalışma ile estetik ve sanat değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Halep'te bazı mahalleler askeri bölge ilan edildi

Suriye ordusu, SDG ile çatışıyor! 2 bölge kuşatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın

Uzak ülkeden cesur bir ses yükseldi: Maduro ve eşini serbest bırakın
Musaba'nın maç sonu paylaşımına Ferdi kayıtsız kalamadı

Musaba'nın maç sonu paylaşımına kayıtsız kalamadı
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu