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Eskişehir'de 'Ellerin Sesim Olsun' Projesi Tamamlandı

Eskişehir'de 'Ellerin Sesim Olsun' Projesi Tamamlandı
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Kamu personelleri, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen 'Ellerin Sesim Olsun' projesi çerçevesinde işaret dili kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellerin işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesini amacıyla hayata geçirilen 'Ellerin Sesim Olsun' projesinde kursunu başarıyla tamamlayan personel sertifikalarını Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan aldı.

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellerin işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesini amaçlayan 'Ellerin Sesim Olsun' projesi çerçevesinde düzenlenen işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan kamu personelleri, sertifikalarını Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan aldı.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Aksoy, "'Ellerin Sesim Olsun' projesi çerçevesinde işitme engelli vatandaşlarımıza hizmet sunacak kamu çalışanlarına belgelerini vermek üzere bir aradayız. Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bu projeyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Konuşma ve işitme engeli olan vatandaşlarımızın dertlerini anlatabilecekleri bu projenin ilimizde uygulanması son derece önemli. Bu projeye gönüllü olarak katılan kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim sürecine katılan 40 personelimiz belge almaya hak kazandı. Sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sunabilmek ve eksiklikleri gidermek adına bu projeyi önemsiyoruz. Eğitim alan tüm kamu çalışanlarımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir'in kamu hizmetlerini daha iyi bir noktaya taşıyacak bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan işaret dili kursunda, haftada iki gün ve toplamda 120 saat süren eğitimleri tamamlayan 40 kamu personeli sertifika almaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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