Ara tatilde okulların bakımlarını yükümlüler yapıyor

Eskişehir'deki ara tatilde, çeşitli eğitim kurumlarında 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yükümlüler, okullardaki temizlik, tadilat ve taşıma işlerinde görev alarak kamu yararına katkı sağlıyor.

Eskişehir'de 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü kapsamında, ara tatilde olan çeşitli eğitim kurumlarında bakım ve düzenleme çalışmaları yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün koordinesinde, Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Devlet Malzeme Ofisi Özel Eğitim Meslek Okulunda yükümlüler temizlik, tadilat, istifleme ve taşıma gibi işlerde görev alındı. Eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanan çalışmalarla, okul binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlandı. Yapılan faaliyetler sayesinde okulların ortak kullanım alanları daha düzenli ve temiz hale getirilirken, kamu kaynaklarının korunması ve toplumsal faydanın artırılması hedeflendi. Aynı zamanda yükümlülerin topluma kazandırılması, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve kamu yararına katkı sunmaları amaçlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen bu tür çalışmaların ara tatil dönemi boyunca devam edeceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
