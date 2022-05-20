Eskişehir'de 'Dragon Yarışları' Yapıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı'nda düzenlenen Gençlik Kupası Dragon Yarışlarına çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Kupası Dragon Yarışları, Porsuk Çayı üzerinde takımların kıyasıya mücadelesiyle yapıldı. Alp Dragons, ESOGÜ Küheylan, ESL Spor Lisesi, Amazonlar, Estram, Patatesler, Hippoterapi Türkiye ve Doğaes takımlarının mücadelesinde takımlara finale kalmak için uğraştılar.

ALP DRAGONS ŞAMPİYON OLDU

Yarı final mücadelesi sonrası Alp Dragons, ESOGÜ Küheylan, ESL Spor Lisesi ve Amazonlar takımları finale kalarak zamana karşı yarıştı. Binlerce Eskişehirlinin Porsuk Çayı kenarından heyecanla takip ettiği ve büyük heyecan sahne olan yarışlarda, Alp Dragons şampiyon olurken, ESOGÜ Küheylan ikinci, ESL Spor Lisesi üçüncü ve Amazonlar dördüncü oldu. Alp Dragons takımına şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aydın Ünlüce verdi. Ünlüce sporcuları tebrik ederek hem şampiyonluklarını hem de bayramlarını kutladı.

Yarışta ikinci olan ESOGÜ Küheylan takımının madalyalarını ESKİ Genel Müdürü ve Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özen verdi. Yarışta üçüncü olan ESL Spor Lisesine madalyalarını ise Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Serdar Ergen verdiler. Yarışmada dördüncü olan Amazonlar takımına verdikleri mücadele nedeniyle çiçek takdim edildi. Amazonlar takımı da Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy'a spora ve kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Ödül töreni sonrası sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söylerken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.